© foto di Imago/Image Sport

Diego Costa è sempre più vicino al Flamengo. L'attaccante spagnolo di origini brasiliane è in contatto con la società verdeoro: secondo quanto riportato dal The Sun, l'attaccante potrebbe accettare la destinazione sudamericana nel caso in cui dovessero chiudersi le trattative con l'Everton. In carriera ha collezionato una sola esperienza in Brasile, poi l'attaccante dell'Atletico Madrid ha giocato in Portogallo prima di arrivare nella capitale spagnola.