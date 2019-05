Atletico Madrid, dubbi su Morata: a fine prestito può tornare al Chelsea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Alvaro Morata non è ancora scritto. Stando a quanto riferito da As, a decidere sarà l'Atletico Madrid, che starebbe pensando di sborsare i 18 milioni richiesti dal Chelsea, ancora proprietario del suo cartellino, per completare il prestito di 18 mesi previsto. Ma non è detto che alla fine il riscatto ci sia, visto che il giocatore non sta brillando ed ha siglato solo sei gol con i Colchoneros. A fare da sfondo a tutta questa situazione c'è il blocco del mercato per i Blues.