Atletico Madrid, è Bellerin l'alternativa a Hysaj per la fascia destra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Hector Bellerin (24) è l'alternativa che l'Atletico Madrid ha individuato per la fascia destra nel caso in cui non dovesse andare a buon fine la trattativa per Elseid Hysaj con il Napoli. L'esterno spagnolo è sotto contratto con l'Arsenal fino al 2023 e l'operazione sarebbe più costosa rispetto a quella per il terzino albanese: i Gunners chiedono 40 milioni. A riportarlo è il Daily Telegraph.