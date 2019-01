Atletico Madrid, è fatta per Morata: domani le visite mediche

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' fatta per Alvaro Morata all'Atletico Madrid. I colchoneros infatti hanno trovato un accordo con il Chelsea e l'attaccante spagnolo tornerà a Madrid con la formula del prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto a fine stagione. Morata sarà domani nella capitale spagnola per le visite mediche.