Atletico Madrid, è fatta per Rodrigo: al Valencia 55 milioni più bonus

© foto di J.M.Colomo

E' fatta per il trasferimento dell'attaccante spagnolo Rodrigo Moreno dal Valencia all'Atletico Madrid. L'operazione è stata definita in tutti i suoi dettagli, con i colchoneros che sborseranno 55 milioni di euro più cinque di bonus per mettere sotto contratto l'attaccante classe '91. Il calciatore nato a Rio De Janeiro questa mattina non s'è allenato col Valencia e nel pomeriggio sosterrà le visite mediche.