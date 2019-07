Atletico Madrid, Everton sulle tracce di Diego Costa

© foto di Imago/Image Sport

Diego Costa potrebbe tornare in Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Mail infatti l'attaccante dell'Atletico Madrid piace moltissimo all'Everton che sta cercando un grande attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Diego Costa in Inghilterra ha giocato al Chelsea, salvo poi ritornare all'Atletico dopo un'esperienza poco fortunata.