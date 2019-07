© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felipe Monteiro, nuovo difensore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la firma con i Colchoneros: "Sono fiero di giocare per questa grande squadra, ci sono stati sempre giocatori molto forti. Godin è uno di questi anche se io mi sono sempre ispirato a Miranda. Perché l'Atletico? Non sono andato via perché non mi piaceva il Porto ma perché ho avuto una buona possibilità per la mia carriera. Le prime sensazioni sono incredibili: è un sogno per me essere qui in un campionato di grandissimo livello. Sono qui per aiutare l'Atletico a raggiungere gli obiettivi più importanti possibili".