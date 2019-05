© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Filipe Luis sembra essere lontano dall'Atletico Madrid. Come si legge sulle pagine di Marca infatti, il terzino brasiliano, in scadenza con l'Atletico Madrid, è sempre più vicino al Barcellona anche se ancora la trattativa non è chiusa. La speranza di Filipe è quella di trovare l'accordo prima dell'inizio della Copa America, ovvero il prossimo 14 giugno.