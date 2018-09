Atletico Madrid, Filipe Luis: "Avevo chiesto di essere liberato come Gabi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale brasiliana, il terzino Filipe Luis è tornato a parlare del suo mancato trasferimento dall'Atletico Madrid al PSG: "È venuta fuori questa possibilità e ho chiesto quindi al club di liberarmi come era stato fatto con Gabi. I nostri casi però erano diversi, mancava ormai poco tempo alla fine del mercato e, quando i colchoneros mi hanno detto che non volevano vendermi, ho capito e accettato questa decisione. Non è vero che ho insistito per andarmene a tutti i costi".