Atletico Madrid, Gimenez: "Buttati via due punti ma ci abbiamo provato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio conquistato contro la Juventus, l'Atletico Madrid non è andato oltre lo 0-0 in casa contro il Celta Vigo e dopo la gara José Gimenez ha ammesso che la squadra deve migliorare in alcuni aspetti: "Ci abbiamo provato in tutti i modi. Abbiamo evitato di prendere gol e cercato di vincere. Siamo stati assolutamente superiori al Celta. Abbiamo cercato di attaccare e sono orgoglioso dei compagni di squadra, non ci siamo mai arresi, fino all'ultimo pallone. Abbiamo buttato due punti che possono essere fondamentali, ma non c'è tempo per pensarci perché giocheremo di nuovo tra qualche giorno. Abbiamo giocato una gara complicata contro la Juventus e dobbiamo migliorare in alcuni aspetti".