Atletico Madrid, Godin: "Affronteremo la finale con cuore e testa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Godin, difensore dell'Atlético Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro il Marsiglia: "Il nostro gruppo è cresciuto. Ci prepariamo a questa partita come in ogni altra finale: con il nostro cuore e la nostra testa. Sappiamo che i nostri avversari sono molto forti in attacco: giocano diretti e con intensità. Dovremo lavorare di squadra. Sappiamo che il Marsiglia è una grande squadra, vogliamo che sia un grande spettacolo".