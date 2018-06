Atletico Madrid, Griezmann chiarirà il futuro alle 14:30 in conferenza

Juventus, Golovin in pugno: 20 milioni per il russo del CSKA

Torino, Damascan in bilico: serve il passaporto comunitario

Inter, possibile contatto tra Wanda Nara e la Juventus per Icardi

Juve, blindato Pjanic: pronto un nuovo maxi contratto per il bosniaco

Liverpool, offensiva per Shaqiri: è l'alternativa a Fekir per l'attacco

Torino, casting per l'attacco: piacciono Defrel e Falcinelli

Bologna, Destro vuole convincere Inzaghi: "Non lascio da sconfitto"

Chievo Verona, Regini o Letizia: due nomi per il dopo Gobbi

Lazio, sondaggio con l'Udinese per Jankto: Pozzo vuole 15 milioni

Fiorentina, il club chiude alle voci sui big: "Le fondamenta non si toccano"

Samp, Berisha al posto di Praet: il belga via per la clausola

Chievo, Sorrentino: "Futuro altrove? No, sono tornato per chiudere qui"

Inter, per Nainggolan contratto record: 5 milioni di euro per 5 anni

Milan, in arrivo 5 milioni di euro: Bertolacci a un passo dal Genoa

Derby della Lanterna per Paciencia del Porto

SPAL, possibile investimento da 2 milioni per Tawamba

Lazio su Wesley del Bruges, Tare pronto a volare in Belgio per chiudere

Alle 14:30 Antoine Griezmann farà una conferenza stampa per chiarire il suo futuro. La notizia arriva direttamente dal ritiro della Francia, con la punta dell'Atletico Madrid impegnata nella kermesse mundial in Russia. Su Griezmann c'è fortissimo il pressing del Barcellona.

