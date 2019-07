Atletico Madrid, Griezmann non si presenterà in ritiro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antoine Griezmann non si presenterà in ritiro come chiesto dall'Atletico Madrid. Nonostante le dichiarazioni di guerra della società spagnola arrivate nei confronti del giocatore e del Barcellona, l'avvocato del giocatore ha fatto sapere al quotidiano spagnolo AS che il francese non risponderà alla chiamata dei colchoneros e non si presenterà in ritiro perché questo comporterebbe al suo assistito un grande stress emotivo dopo aver salutato tifosi e compagni.