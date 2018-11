Atletico Madrid, Griezmann: "Siamo contenti per la qualificazione"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid, è intervenuto al termine del match vinto contro il Monaco. Ecco le sue parole ai microfoni della UEFA e riportate da Sky Sport: "La cosa più importante è il passaggio del turno, adesso rimane ancora una partita per sperare nel primo posto. Ma siamo contenti. Ci siamo un po' rilassati nel finale, ma abbiamo giocato un primo tempo a livelli altissimi. Il rigore non dato? Io non ho visto bene, ma non ci siamo innervositi per questo motivo".