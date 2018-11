Atletico Madrid, Griezmann svela: "Sogno di chiudere negli USA"

© foto di Imago/Image Sport

In un'intervista rilasciata a ESPN l'attaccante dell'Atletico Madrid e della Francia Antonie Griezmann ha svelato il proprio sogno di giocare un giorno nella Major League Soccer nordamericana. “Non so ancora quanti anni avrò da giocare, ma vorrei chiudere la mia carriera, quando avrò 33 o 34 anni, in MLS e trasferirmi così negli USA”. Il contratto del calciatore francesce con gli iberici scade nel 2023, quando l'attaccante avrà 32 anni, e proprio da quella data si potrebbe ipotizzare l'addio al Vecchio Continente e il trasferimento oltreoceano.