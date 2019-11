In un'intervista rilasciata ad AS, Mario Hermoso ha parlato dei suoi primi mesi all'Atletico Madrid: "Ho ancora la stessa idea di quando ho preso la decisione di venire all'Atletico. Dall'interno è una squadra e un club che ricorda da vicino ciò che avevo percepito, quell'unione tra i giocatori, le persone che fanno parte dello staff, i tifosi. Dall'esterno sembrava invidiabile, quando ti avvicini e vedi una partita nello stadio, vedi come la gente esulta e i giocatori combattono l'uno per l'altro. Il sentimento di unità mi ha incoraggiato ancora di più a venire qui. E c'è un'esigenza e una voglia di crescere che attirano i grandi giocatori. E a livello individuale? Molto felice. Un giocatore si sente felice quando gioca e partecipa. Sono i miei primi match ad alto livello e mi sto adattando".