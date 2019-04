© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore dell'Atletico Madrid, Lucas Hernández, ma già prenotato dal Bayern Monaco, è stato avvistato in giornata a Monaco di Baviera. Il problema al legamento collaterale mediale lo costringe a stare fuori fino a fine stagione così il francese si è già recato in Germania per iniziare le trattative del caso. Per lui il Bayern ha superato ogni record di spesa per un giocatore e dopo il felice esito dell'operazione a Innsbruck c'è curiosità per vederlo all'opera.