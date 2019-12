Questa sera alle 21, l'Atletico Madrid ospiterà il Barcellona al Wanda Metropolitano. Diego Simeone dovrà fare a meno ancora di Diego Costa e Gimenez, mentre è regolarmente tra i convocati Joao Felix che potrebbe tornare titolare dopo due panchina al rientro dall'infortunio. Ecco la lista dei convocati del Cholo:

[📋] SQUAD LIST

Take a look at the players that @Simeone has called up for #AtletiBarça! 👇

🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/OOmMROLDaD

— Atlético de Madrid (@atletienglish) November 30, 2019