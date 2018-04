Atletico Madrid, i convocati per il derby: out Gimenez, c'è Vrsaljko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani alle 16.15 l'Atletico Madrid sarà ospite del Real Madrid al Bernabeu per il derby. Il tecnico dei colchoneros Diego Simeone ha convocato 19 giocatori per questa sfida importante: fuori Gimenez che non è meglio, nella lista però c'è Vrsaljko che oggi ha svolto parte dell'allenamento con i compagni. Ecco la lista completa:

Oblak, Werner, Godín, Savic, Vrsaljko, Lucas Hernández, Juanfran, Montoro, Thomas, Koke, Gabi, Saúl, Vitolo, Toni Moya, Griezmann, Torres, Correa, Gameiro e Diego Costa