Atletico Madrid, i convocati per il Levante: out Diego Costa, c'è Vrsaljko

Diego Simeone ha convocato 18 giocatori per la sfida di domani contro il Levante. Torna a completa disposizione Vrsaliko, mentre è ancora indisponibile Filipe Luis per infortunio. Fuori anche Diego Costa. I convocati: Oblak, Werner, Godin, Savic, Vrsaljko, Lucas Hernandez, Juanfran, Giménez, Koke, Saúl, Gabi, Vitolo, Olabe, Agüero , Griezmann, Torres, Gameiro e Correa.

