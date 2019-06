Atletico Madrid, i colchoneros in pressing su Cavani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Atletico Madrid in pressing su Edinson Cavani. L'attaccante del Paris Saint-Germain piace molto al club madrileno e il contratto in scadenza nel 2020 potrebbe favorire le trattative. Come riportato da Cadena Cope, piace molto a Diego Simeone. L'interesse per l'ex Napoli potrebbe portare ad una cessione di Diego Costa, sempre più lontano dai piani del Cholo.