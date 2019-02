© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Concluso il mercato invernale che ha visto l'arrivo di Morata, l'Atletico Madrid comincerà a lavorare sul futuro. Come spiega Marca infatti i colchoneros dovranno avviare una serie di trattative per i rinnovi di alcuni giocatori in scadenza ma al momento la priorità assoluta è capire il futuro di Diego Simeone, figura centrale nel progetto dell'Atletico. Dopo toccherà ai giocatori e il primo della lista sarà Oblak, che andrà blindato per evitare spiacevoli sorprese mentre resta da capire il futuro di Godin, che sembra destinato all'Inter e Lucas Hernandez che è nel mirino del Bayern Monaco.