Atletico Madrid, idea Lacazette per sostituire Griezmann

L'Atletico Madrid si sta muovendo per sostituire Antoine Griezmann che, salvo clamorose sorprese, si accaserà al Barcellona. I colchoneros stanno pensando ad Alexandre Lacazette, come riportato dall'edizione odierna del Daily Mirror. Il giocatore si incontrerà con il club nella giornata di domani per poter discutere del suo futuro, nel frattempo la società madrilena attende l'esito dell'incontro tra le due parti per capire la disponibilità del calciatore.