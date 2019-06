Atletico Madrid, il Chelsea vuole 55 mln per Morata o rientra a Londra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultimatum del Chelsea per Alvaro Morata. Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Telegraph infatti il club inglese avrebbe chiesto ben 55 milioni di euro all'Atletico Madrid per la cessione dell'attaccante spagnolo già questa estate, altrimenti Morata rientrerà a Londra senza continuare a giocare con i colchoneros. Inizialmente i due club avevano pattuito un prestito di 18 mesi, che sarebbe terminato con il riscatto nell'estate del 2020 da parte dell'Atletico ma il Chelsea ha sollevato ora questa questione e rischia di lasciare il club spagnolo in una situazione molto delicata.