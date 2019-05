Atletico Madrid, il club sceglie l'erede di Godin: all-in su Otamendi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

AS individua l'erede di Diego Godin per l'Atletico Madrid: sarebbe Nicolas Otamendi, centrale trentunenne del Manchester City. Dopo un'annata da protagonista assoluto, in questa stagione non ha trovato lo spazio del passato. Non è più un cardine della formazione di Pep Guardiola e il ds dei Colchoneros, Andrea Berta, avrebbe già parlato di Otamendi con l'agente Jorge Mendes.