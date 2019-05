Atletico Madrid, il Manchester City fissa il prezzo per Otamendi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da As l'Atlético Madrid avrebbe scelto Nicolás Otamendi per la sostituzione di Godin. Fissato il prezzo del Manchester City: 25 milioni per il centrale 31enne. I citizens hanno sborsato per l'argentino oltre 44 milioni nell'estate del 2015. In questa stagione poche le presenze, 32, di cui 17 in Premier League e tanta panchina, specialmente nell'ultimo periodo.