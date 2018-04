Atletico Madrid, il nuovo obiettivo per l'attacco è Rodrigo del Valencia

© foto di J.M.Colomo

A suon di gol (18) e assist (7) sta trascinando il Valencia verso il ritorno in Champions League, così Rodrigo Moreno Machado è finito nel mirino delle big della Liga. Secondo quanto riporta Radio Onda Cero, l'attaccante classe '91 piace in particolare all'Atletico Madrid, che avrebbe già presentato una proposta ufficiale ai murciélagos per il suo cartellino.