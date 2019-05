Atletico Madrid, in arrivo Hermoso dall'Espanyol. Real permettendo

Dopo aver chiuso l'operazione Felipe Augusto dal Porto, l'Atletico Madrid è pronto a regalare a Diego Simeone un nuovo difensore centrale. Si tratta, secondo Cadena COPE, di Mario Hermoso dell'Espanyol. Classe '95, la trattativa è data come in fase avanzata, con i Colchoneros che hanno messo sul piatto 20 milioni a fronte di una clausola da 40 (ma il contratto è in scadenza nel 2020) e col giocatore che avrebbe già trovato l'accordo per il trasferimento al Wanda Metropolitano. Sullo sfondo però ci sono i cugini del Real Madrid che vantano su di lui un diritto di recompra (che difficilmente eserciteranno), nonché il 50% dei diritti sull'eventuale cessione.