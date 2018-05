Atletico Madrid in finale di Europa League: l'apertura dei giornali spagnoli

© foto di J.M.Colomo

L'Atletico Madrid conquista il pass per la finale di Europa League a Lione. Dopo aver pareggiato 1-1 all'Emirates Stadium nel match d'andata, i colchoneros stasera hanno superato i gunners 1-0 al Wanda Metropolitano in occasione della semifinale di ritorno. Mundo Deportivo, nella sua edizione online, titola sulla formazione di Diego Pablo Simeone: “L'Atletico in finale a Lione”. “L'Atletico ha conquistato la finale”, il titolo proposto da As mentre Marca scrive: “Atletico, un'altra storia da raccontare”. Nel proprio palmares, la squadra madrilena conta già due trionfi in Europa League: nel 2009-2010 e nel 2011-2012.