Atletico Madrid, interesse per Rebic: l'Eintracht Francoforte fissa il prezzo

© foto di Imago/Image Sport

E' stato accostato anche all'Inter Ante Rebic (25), esterno ex Fiorentina, attualmente all'Eintracht Francoforte. Ma l'ultimo club a farsi avanti per lui è stato l'Atletico Madrid. A riferire la notizia Sky Germania, che sottolinea come il prezzo è stato già fatto dai tedeschi: 40 milioni di euro.