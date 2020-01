© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite del podcast BenficaPlay Joao Felix, stellina dell'Atletico Madrid approdato in Spagna proprio dal Benfica, ha parlato della sua avventura al Da Luz. Con un occhio al futuro: "Guardandomi indietro - spiega il portoghese - mi rendo conto di come fossi felice al Benfica. Per questo penso che un giorno mi piacerebbe tornare e lasciare il segno nella storia del club".