Atletico Madrid, Joao Felix pronto al rientro. Con la Juventus ci sarà

© foto di Dimitri Conti

L'Atletico Madrid è tornato a lavorare quest'oggi in vista della prossima sfida di Liga contro il Granada. Secondo il Mundo Deportivo all'allenamento era presente anche Joao Felix, talentino portoghese fuori da circa un mese a causa di un problema alla caviglia. Il Cholo potrebbe decidere di chiamarlo per la sfida contro gli andalusi di questo fine settimana, previsione che rende praticamente certa la sua presenza martedì sera contro la Juventus in Champions League.