Atletico Madrid, Juanfran e Filipe Luis lasceranno il club a fine stagione

Secondo quanto riportato dall'emittente Cadena SER, Juanfran e Filipe Luis non proseguiranno la propria carriera con l'Atletico Madrid. Al calciatore brasiliano non è stata presentata nessuna offerta da parte dei Colchoneros, mentre il terzino destro non ha accettato le proposte di rinnovo che gli sono arrivate nelle ultime settimane.