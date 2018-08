Atletico Madrid, Koke: "La sfida col Real Madrid è sempre speciale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Koke, centrocampista dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza alla vigilia della finale di Supercoppa Europea in programma a Tallin contro il Real Madrid: "Non importa il nome dell'avversario che andiamo ad affrontare, anche se sappiamo che la sfida col Real Madrid è sempre speciale. Per vincere questo trofeo dovremo stare attenti ai dettaglia. Il gruppo quest'anno è molto forte, chi è arrivato da più tempo sa come lavoriamo e questo non può fare altro che aiutare la squadra. Siamo ottimisti per la vittoria, con tutta l'umiltà di questo mondo".