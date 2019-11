© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Koke, centrocampista dell'Atletico Madrid, ha parlato a Uefa.com dopo la sconfitta subita a Torino contro la Juventus: "È da un po’ che non vinciamo in trasferta, ma credo nei miei compagni di squadra e nell'allenatore. Lavoreremo sodo per invertire questa situazione. Siamo spesso criticati per giocare male e vincere, ma in questo momento è il contrario: stiamo giocando bene e non vinciamo. Dobbiamo continuare a lavorare, questa è la nostra forza. Stiamo giocando bene, creando occasioni, ma dobbiamo essere più forti nell’area avversaria. In questo caso non possiamo essere critici sulla nostra prestazione".