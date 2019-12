© foto di Federico Gaetano

Cedric Bakambu è l'alternativa principale a Edinson Cavani. L'Atletico Madrid ha già un accordo con l'attaccante urugaiano per l'estate (contratto in scadenza a giugno), ma non col Paris Saint-Germain per gennaio. Ecco perché, se la trattativa coi parigini per avere subito l'ex Napoli non dovesse sbloccarsi, i colchoneros sarebbero pronti a guardare addirittura in Cina per rinforzare il loro reparto offensivo. Il Piano B risponde appunto al nome di Bakambu, ex Villarreal attualmente in forza al Beijing Sinobo Guoan. Lo scrive oggi Mundo Deportivo.