Atletico Madrid, la cessione di Correa al Milan blocca l'arrivo di Rodrigo

Intrecci di mercato internazionale che riguardano Atletico Madrid, Milan e Valencia. In queste ultime giornate di mercato si sta lavorando per trovare un accordo tra rossoneri e Colchoneros su Angel Correa. Una trattativa difficile, come riportato da Superdeporte, che potrebbe protrarsi fino al 2 settembre. La cessione del giocatore argentino continua a bloccare l'arrivo di Rodrigo: il giocatore ha già l'accordo con la società madrilena, ma al momento tutto rimane bloccato.