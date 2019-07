Atletico Madrid, le cifre per Joao Felix: il costo può arrivare fino a 139 mln

Sul proprio sito ufficiale, l'Atletico Madrid ha informato a proposito delle spese effettuate per aggiudicarsi Joao Felix, attaccante portoghese classe '99 che negli scorsi mesi ha fatto innamorare di sé mezza Europa calcistica, prelevato dal Benfica per una cifra piuttosto elevata. Più alta della clausola in sé, che era fissata alla quota di 120 milioni. Se infatti si era parlato di 126 milioni, in realtà la cifra da versare risulterebbe ancora più alta: comprendendo i bonus e premi di solidarietà, tra cui c'è un'ingente quota riservata anche al Porto, che non potevano essere inseriti nella cifra della clausola, il costo complessivo può lievitare fino a toccare l'impressionante quota di 139 milioni.