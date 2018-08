Atletico Madrid, Lemar: "Qui si difende molto, mi metterò al servizio"

© foto di JB Autissier/Insidefoto/Image Sport

Thomas Lemar è l'acquisto più caro nella storia dell'Atletico Madrid. E l'esterno francese ha rilasciato oggi una lunga intervista a Marca. Eccone alcuni estratti più interessanti:

"Partire subito con un titolo (la Supercoppa europea, ndr) è la cosa migliore per integrarsi bene. Spero che arrivino altri successi entro la fine della stagione. Ho accorciato le mie vacanze per conoscere prima questo nuovo ambiente. So che qui si difende molto: mi metterò al servizio della squadra. Simeone mi parla spesso e mi spiega quello che vuole da me. Se sento la pressione del costo d'acquisto? No, perché queste sono questioni tra i club e che non hanno nulla a che fare con me. Devo solo fare il mio lavoro sul campo e tutto andrà bene. La mia scelta è stata personale, anche se chiaramente aver parlato con Lucas e Griezmann ha influito. Qui fa molto caldo ma è una città bellissimo e penso che mi divertirò. Griezmann Pallone d'Oro? Ci spero con tutto il cuore".