© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Renan Lodi, terzino brasiliano dell'Atletico Madrid, parla così alla Gazzetta dello Sport della sfida alla Juventus di stasera, iniziando dal suo arrivo in Europa della scorsa estate: "All’inizio mi mancavano un sacco di cose e pensavo di non farcela. Sono stati decisivi l’affetto della famiglia dell’Atletico e l’attenzione di Simeone. Mi ha parlato tanto, e mi ha fatto vedere un sacco di video per farmi capire cosa voleva da me. Lui ha una sua idea di calcio e non è facile trovare l’equilibrio tra fase difensiva e offensiva. È andata bene, le 4 partite in nazionale sono un sogno. La concorrenza di Alex Sandro? È un mio grande amico, col quale condivido anche il procuratore. Di più, Alex Sandro è il mio idolo. Io da bambino, prima di giocare sul serio, guardavo a Roberto Carlos e a Marcelo. Poi i miei riferimenti sono diventati Filipe Luis e Alex Sandro, un esempio. Ora lotto con lui per la maglia del Brasile ma gli voglio un gran bene".