Atlético Madrid, maxi squalifica in arrivo per Diego Costa

L'espulsione rimediata da Diego Costa contro il Barcellona potrebbe essere costata all'attaccante la fine anticipata della stagione. Lo riporta Cadena COPE, le cui indiscrezioni parlano di una squalifica esemplare: 8 giornate di squalifica, 4 per aver pronunciato espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro e altre 4 per averlo trattenuto mentre protestava. Si attende l'ufficialità della sanzione con l'Atlético che proverà a fare ricorso anche se il referto dell'arbitro e le immagini lasciano poche speranze. A sette giornate dal termine Simeone dovrà fare a meno del suo centravanti, la cui stagione è stata pessima: appena 2 reti in campionato, più una in Champions League e una illusoria doppietta in Supercoppa UEFA ad agosto.