© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buone notizie per Diego Pablo Simeone in vista della decisiva trasferta di stasera a Barcellona. Scontro diretto, prima contro seconda, per provare a riaprire tutto. E l'Atletico Madrid potrà contare anche su Diego Costa e Alvaro Morata. Entrambi con problemi fisici, hanno recuperato, sono convocati, abili e arruolabili per la sfida del Camp Nou. A riportarlo è As.