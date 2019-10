Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid, ha qualcosa da dire all'arbitro dopo il pareggio a reti bianche dei Colchoneros, fermati in casa del Valladolid: "L'intervento di Toni Villa era da espulsione, come ci era stato detto, e non da ammonizione, come invece è stato fatto. Pazienza, capisco che sia difficile vederlo anche se ormai, con il VAR... Eravamo un po' stanchi dopo Mosca ma non possiamo trovare scuse. La Liga quest'anno è ancora più difficile", le sue dichiarazioni riprese da AS.com.