Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid, ha rilasciato una lunga intervista a Marca. Eccone un breve estratto: "L'espulsione contro il Maiorca? Penso di non aver fatto niente di grave, di non aver insultato nessuno, mi sono solo difeso perché non sono una pietra. Sevilla è venuto da me e mi ha detto cose che non sono giuste. Mi scuso con i miei tifosi perché non meritavano di vedere la propria squadra giocare in 10. Arrivare all'Atletico è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. Spero di restare qui a lungo".