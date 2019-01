© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prime parole da attaccante dell'Atletico Madrid per Alvaro Morata, arrivato in questa finestra di mercato dal Chelsea: "Non devo certo dire io che grande squadra è la Juve. Un rivale durissimo. In questi giorni ho parlato con alcuni ex compagni ma non di calcio, di cose della vita. Ora devo solo concentrarmi per queste due prime grandi partite (l'altra è col Real)".