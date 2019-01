© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prime parole da attaccante dell'Atletico Madrid per Alvaro Morata, arrivato in questa finestra di mercato dal Chelsea. Queste alcune battute sulla Juventus, prossima avversaria in Champions: "Volevo tornare qui (l'attaccante spagnolo ha giocato nelle giovanili dei Colchoneros prima di passare al Getafe e poi al Real), la gente che mi conosce sa cosa significa per me essere qui, il resto sono chiacchiere. Se sono qui è perché volevo venire qui: avevo dato la mia parola al club che quando fosse stato possibile sarei venuto, ed eccomi qua. Lo desideravo, finora non era stato possibile, ora ci siamo e non vedo l’ora d’iniziare. Non mi sento come un nuovo arrivato, e so cosa devo fare. Diego Costa? È un grande amico, ci siamo sentiti e aiutati quando abbiamo passato momenti difficili in passato, e in campo non è detto che non possa giocare insieme a lui".