Atletico Madrid, Morata verso il recupero per la Juventus

Brutte notizie per la Juve, ottime invece per l'Atletico. In vista del duello Champions fra le due formazioni Diego Pablo Simeone, tecnico dei Colchoneros, quasi sicuramente potrà contare su Alvaro Morata. L'ex Chelsea e Juve ha infatti recuperato dalla distorsione al ginocchio rimediata lo scorso 28 agosto e dovrebbe dunque esserci al Wanda Metropolitano per l'esordio stagionale nella massima competizione europea per club proprio contro il tecnico, Maurizio Sarri, con il quale il rapporto non è mai sbocciato a Stamford Bridge. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.