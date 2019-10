Buone notizie per l'Atletico Madrid che era in ansia per l'infortunio subito da Joao Felix nella sfida contro il Valencia. Il giocatore portoghese si è sottoposto a degli esami al ginocchio destro che hanno escluso una frattura o una lesione grave e il problema dunque è meno grave di quello che pensavano i colchoneros inizialmente. Joao Felix dunque dovrebbe saltare dalle 4 alle 6 partite per una distorsione al ginocchio di secondo grado.