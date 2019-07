Atletico Madrid, nessuno sconto sulla clausola di Griezmann

© foto di Imago/Image Sport

Continua il braccio di ferro tra Atletico Madrid e Barcellona per Antoine Griezmann. L'attaccante francese vuole vestire la maglia blaugrana, ma al momento non c'è accordo tra le parti per quanto riguarda il pagamento della clausola. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo i colchoneros hanno rifiutato il dilazionamento chiesto dai catalani, che dovranno anche pagare i 25 milioni aggiuntivi per via delle tasse.