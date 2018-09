Atletico Madrid, Niguez: "Io al Real? Impensabile e quasi impossibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista dell'Atletico Madrid Saul Niguez, ha parlato a Cadena SER: "Ho un contratto fino al 2026 e ho firmato sapendo ciò che facevo. Sono molto felice ma il mio futuro non dipende solo da me, ma anche dal club e dalle possibilità economiche dei potenziali affari. Il Real Madrid? Per me è impensabile, sarebbe molto difficile, anzi dire quasi impossibile".